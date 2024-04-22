Володин заявил, что США могут понести потери из-за конфискации активов РФ

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Вашингтон, приняв закон о конфискации российских активов, совершил неправовое решение и разрушил принцип неприкосновенности собственности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на телеграм-канал депутата.

По словам председателя ГД, из-за подобных действий любое государство теперь может поступить аналогичным образом.

"У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам", – написал Володин.

Кроме того, он связал это решение с потерей веры в победу киевского режима. Поэтому Украина может рассчитывать на средства, взятые только в кредит.

Ранее европейские чиновники начали отказываться конфисковывать российские активы, опасаясь, что подобное решение может быть нарушением международного права. Кроме того, они высказали негодование из-за того, что США настаивали на рискованных действиях, несмотря на то что большинство удерживаемых российских активов находятся в Европе и ответные меры РФ коснутся в первую очередь ее.

