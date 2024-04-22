Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что эпоха использования ископаемого топлива движется к своему концу, его слова приводит пресс-служба правительства.

"Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов", – сказал он на церемонии открытия Ганноверской ярмарки.

При этом в рамках того же выступления Шольц выразил благодарность норвежскому премьер-министру Йонасу Гар Стере за обеспечение газом Германии после завершения российских поставок на фоне военной операции на Украине.

Ранее вице-канцлер ФРГ и глава партии "Зеленые" Роберт Хабек заявил, что экономика Германии лишилась конкурентного преимущества после отказа от российского газа. Он отметил, что сейчас Германия не способна соперничать с другими государствами в энергоемких областях.

До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль напомнила, что Владимир Путин во время пленарного выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что РФ находится на шестом месте в десятке крупнейших экономических держав и может обогнать Германию. Она подчеркнула, что именно так и произошло буквально через 2 месяца после речи российского президента.