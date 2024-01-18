Вице-канцлер ФРГ заявил о сложной ситуации в экономике страны из-за отказа от газа РФ

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Экономика Германии лишилась конкурентного преимущества после отказа от российского газа. С таким заявлением выступил вице-канцлер и глава партии "Зеленые" Роберт Хабек перед парламентом страны, пишет РИА Новости.

По его словам, энергоснабжение Германии было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа. Теперь же ФРГ не способно соперничать с другими государствами в этой области. Также в стране заметно выросли цены на энергию, добавил Хабек.

Еще одним фактором, ослабляющим немецкую экономику, является зависимость Германии от экспорта. Вице-канцлер отметил, что это требует стабильности на мировых рынках, которой на сегодня нет.

Согласно данным местной статслужбы, в январе – сентябре 2022 года ФРГ сократила закупки газа с 121,7 до 65,9 миллиарда кубометров, а в прошлом году – до 47,9 миллиарда кубометров.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль напомнила, что Владимир Путин во время пленарного выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что РФ находится на шестом месте в десятке крупнейших экономических держав и может обогнать Германию. Она подчеркнула, что именно так и произошло буквально через 2 месяца после речи российского президента.