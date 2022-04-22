Депутаты Госдумы от "Единой России" возглавят партийные проекты в Москве

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Депутаты Госдумы от "Единой России" возглавят федеральные и региональные проекты партии в Москве. Об этом заявили в пресс-службе московского городского регионального отделения партии.

Отмечается, что парламентария Татьяну Буцкую назначили председателем общественного совета федерального проекта "Крепкая семья" в столице. А региональный общественный совет партийного проекта "Здоровое будущее" возглавила депутат ГД Юлия Дрожжина. Парламентарию Мосгордумы Игорю Бускину представители "Единой России" доверили региональную координацию федерального проекта "Чистая страна".

На пост регионального координатора федерального партийного проекта "Предпринимательство" назначили Евгения Нифантьева.

По словам парламентария, особенное внимание нужно уделять экономическим проблемам. Нифантьев уточнил, что под риском потери работы и сокращения доходов оказались сотрудники сотен компаний, в первую очередь зарубежных.

"Единая Россия" уже прикладывает все усилия, чтобы поддержать бизнес-сообщество Москвы. Хотя проект "Предпринимательство" формально и является новым, у нас есть хорошая база для того, чтобы добиться результатов", – отметил парламентарий.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время в столице продолжается осуществление 9 федеральных и региональных партийных проектов. Так, по словам секретаря московского отделения "Единой России", вице-спикера ГД РФ Петра Толстого, 3 проекта уже были успешно закончены в марте текущего года.

"Им на смену приходят новые – "Чистая страна" и "Предпринимательство". При этом многие направления получают импульс в развитии, что позволяет привлечь известных москвичей и реализовать новые подходы", – заявил Толстой.

Он назвал достойным примером обновления недавнее назначение сенатора РФ Инны Святенко координатором проекта "Старшее поколение" в Москве.

Уточняется, что в общественный совет проекта вошли телеведущая Ангелина Вовк, певица Надежда Бабкина и представители системы соцзащиты. Кроме того, уже на прошлой неделе в рамках проекта удалось впервые организовать акцию уникального формата.

"Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм пригласил старшее поколение на онлайн-экскурсию по ботаническому саду. На мероприятие зарегистрировались больше 300 человек, лекция прошла с огромным успехом. В преддверии ответственной избирательной кампании такие проекты помогают партии мобилизовать сторонников", – рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что столичные единороссы создадут окружные дискуссионные площадки для муниципальных депутатов. Отмечалось, что такие клубы позволят отточить навыки депутатов перед встречами с избирателями. Петр Толстой подчеркивал, что в 2022 году будет усилена работа сети общественных приемных. Кроме того, в окружных местных отделениях партии произойдут некоторые организационные изменения.