Боррель заявил, что РФ не хочет вести переговоры по теме Украины

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В Европейском союзе считают, что РФ не хочет на данный момент вести диалог по налаживанию ситуации на Украине. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что [Владимир] Путин говорит нет", – цитирует Борреля РИА Новости.

Данную позицию российской стороны глава дипломатии ЕС проиллюстрировал недавним приездом в Москву канцлера Австрии Карла Нехаммера.

"Канцлер Австрии вернулся (из Москвы. – Прим. ред.) и сказал, что Путин не хочет говорить о переговорах, что он готовит большое наступление в Донбассе. Мы хотим поддерживать украинцев", – отметил Боррель.

При этом в Европейском союзе выразили надежду на скорейшее окончание обострения ситуации на Украине, еще раз подчеркнув, что ЕС хочет помочь Украине защититься от агрессии.

Ранее сообщалось, что переговоры России и Украины практически ежедневно проходят в видеоформате. Как отмечал директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук, на переговорах межведомственные делегации сторон обсуждают возможные договоренности об урегулировании ситуации на Украине. Также стороны говорят о будущем нейтральном, внеблоковом статусе Украины.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.