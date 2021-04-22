Турецкий журналист назвал Путина крепким орешком и кошмаром для США

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию – это манифест нового мира. Такое мнение выразил журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

По его мнению, США утратили возможность для прямого давления на Россию, поэтому пытаются это делать через Украину.

"Однако Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена", – отметил Тутар.

Журналист согласен со словами российского президента и считает их хорошим уроком для Запада, при этом по степени ультимативности считает послание столь же революционным, каким было заявление Путина о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию. В своей речи особое внимание он уделил вопросам внутренней политики, однако обратил внимание и на недружественные выпады Запада в отношении Москвы. Он отметил, что попытки цеплять Россию стали "новым видом спорта".

В 2007 году в ходе Мюнхенской конференции Путин обратил внимание на то, что нормами международного права часто пренебрегают, а все движение идет в сторону однополярного мира во главе с США.