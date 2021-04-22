В Совфеде рассказали, что потребуется для реализации послания Путина

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Инициативы, озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуют изменений в бюджетное законодательство, заявил глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов.

Он сообщил, что комитет уже работает над задачами, поставленными в послании.

"В том числе речь идет о проекте изменений в бюджетное законодательство, там потребуется много работы, в том числе в рамках трехсторонней комиссии", – сказал парламентарий.

Также, по его словам, потребуется проработка вопросов по обеспечению финансовой устойчивости регионов, по межбюджетным отношениям и по замещению части коммерческих кредитов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство должно незамедлительно приступить к реализации задач, озвученных президентом в ходе послания Федеральному собранию.

Премьер-министр отметил, что кабмин должен объединить усилия с депутатами, сенаторами и региональными властями, не дожидаясь формального выхода поручений.

Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию. В своей речи особое внимание он уделил поддержке семей с детьми, ситуации с коронавирусом в стране, а также вопросам безопасности государства.