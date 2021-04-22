Мишустин потребовал незамедлительно начать реализовывать послание Путина

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Правительство должно незамедлительно приступить к реализации задач, озвученных президентом в ходе послания Федеральному собранию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выполнение положений послания – это безусловный ориентир работы правительства", – цитирует Мишустина ТАСС.

Премьер-министр отметил, что кабмин должен объединить усилия с депутатами, сенаторами и региональными властями, не дожидаясь формального выхода поручений.

"Начинать эту работу необходимо уже сегодня, прошу незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу", – сказал Мишустин.

Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием Федеральному собранию. В своей речи особое внимание он уделил поддержке семей с детьми, ситуации с коронавирусом в стране, а также вопросам безопасности государства.