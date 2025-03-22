LBCI: "Хезболлах" заявила о непричастности к обстрелу Израиля

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Руководство ливанской шиитской организации "Хезболлах" заявило, что ее формирования не причастны к ракетным обстрелам Израиля. Об этом сообщает телеканал LBCI со ссылкой на соответствующее заявление.

По данным СМИ, информацию о непричастности "Хезболлах" довела до сведения президента республики Джозефа Ауна и премьер-министра Навафа Салама.

"Мы поддерживаем ливанское государство и не намерены возвращаться к военной эскалации", – говорится в заявлении организации.

Ранее пресс-секретарь армии Израиля Авихай Адраи сообщил, что ПВО страны перехватили три ракеты, выпущенные из Ливана в направлении еврейского государства. Затем, как указал военно-полевой источник, военнослужащие Израиля обстреляли окрестности поселения Яхмар-эш-Шакиф в управе Набатия на юге Ливана.

Эскалация на ливано-израильской границе может привести к новой войне, предупредил ливанский премьер. Он подчеркнул важность принятия необходимых мер безопасности.