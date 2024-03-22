Украине пришлось закрыть список "спонсоров войны" из-за Китая и Франции – СМИ

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Киев принял решение отказаться от списка "спонсоров войны" из-за давления со стороны некоторых стран, в том числе, Китая и Франции. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

"Это Китай, но не только Китай", – заявил собеседник агентства.

В материале отмечается, что источник также намекнул на давление со стороны Франции, которая требовала исключить из списка сеть розничной торговли Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin.

Пекин, являющийся одним из крупнейших потребителей украинского зерна, ранее потребовал от Украины исключить 14 китайских компаний из списка.

20 марта стало известно, что украинское правительство решило отказаться от списка "международных спонсоров войны". МИД Украины указал на массовые обращения представителей дипкорпуса стран-партнеров насчет отсутствия нормативной базы для наличия подобного списка и о негативном влиянии его на принятие "важных решений для противодействия" России.

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