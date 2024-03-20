Украина решила отказаться от списка "международных спонсоров войны"

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Украинское правительство решило отказаться от списка "международных спонсоров войны". Его ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), сообщает РБК со ссылкой на кабмин Украины.

Украинское правительство провело расширенное заседание. В нем приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, генпрокурор Андрей Костин и глава НАПК Виктор Павлущик. Во время мероприятия они рассмотрели вопросы функционирования на сайте НАПК страницы "Международные спонсоры войны".

МИД Украины указал на массовые обращения представителей дипкорпуса стран-партнеров насчет отсутствия нормативной базы для наличия подобного списка и о негативном влиянии его на принятие "важных решений для противодействия" РФ. Минюст отметил "неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне".

В пресс-службе украинского кабмина добавили, что нет необходимости в новых институциях по реализации государственной санкционной политики, так как вся информация по этой теме включена в Государственный реестр санкций. В НАПК согласились, что вопрос о существовании перечня действительно стоит.

В результате, как пишет РБК, информацию из списка решили передать в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики, чтобы определить основания для применения санкций к субъектам, указанным на этом сайте, и подготовке предложений для рассмотрения на заседании СНБО. Более того, пользователей страницы "Международные спонсоры войны" НАПК перенаправят на сайт СНБО "Государственный реестр санкций".

В ноябре прошлого года НАПК внес компанию Nestle со штаб-квартирой в Швейцарии в перечень "спонсоров войны". В качестве причины было указано продолжение работы Nestle в РФ. Также осенью в список попали компании PepsiCo и Mars.

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