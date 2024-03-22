Меры против российского зерна усугубят ситуацию с продовольствием в мире – Захарова

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Введение Европой тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии лишь усугубит ситуацию с мировым продовольствием. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении ЕК повысить таможенные пошлины на импорт в Евросоюз зерновой продукции из России.

"Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире", – написала Захарова.

Официальный представитель российского МИД также поинтересовалась у фон дер Ляйен, не переживает ли она подобным образом за голодающие страны.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Европейский союз планирует установить пошлину на российское и белорусское зерно в размере 95 евро за тонну.

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