Лидеры стран ЕС предостерегли Иран от поставок ракет РФ

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Евросоюз пригрозил Ирану значительными санкциями, если он поставит в Россию баллистические ракеты. Об этом со ссылкой на заявление лидеров стран сообщества по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе сообщает ТАСС.

"Евросовет чрезвычайно обеспокоен сообщениями, что Иран может поставить России баллистические ракеты и связанные с ними технологии для использования против Украины", – указано в сообщении.

В заявлении отмечается, что в подобном случае ЕС в координации с международными партнерами ответит быстро и введет новые и существенные ограничительные меры против Ирана.

Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что КНДР отправила в Россию 7 тысяч контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием. При этом он уточнил, что в Корея в ответ получила 9 тысяч контейнеров с различной помощью.

По данным Син, раньше КНДР использовала для транспортировки корабли, а теперь – железную дорогу.

