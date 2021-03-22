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Татьяна Воронова покидает пост руководителя аппарата Госдумы, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Сегодня на комитете по контролю и регламенту, а затем на Совете Госдумы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Государственной думы Татьяны Геннадьевны Вороновой и назначении на эту должность Игоря Николаевича Дивейкина, который сейчас является первым замруководителя аппарата Госдумы", – цитирует ТАСС Володина.

Уточняется, что Воронова станет топ-менеджером в компании "Новатэк". Руководителем аппарата Госдумы она была с конца 2016 года.

Ранее первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко покинула занимаемую должность в связи с переходом на другую работу. Она планирует продолжить деятельность над проектами в финансовой сфере.