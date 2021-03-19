Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко освобождена от должности

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко покинула занимаемую должность в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Задел, который создала Татьяна Геннадьевна за время своей работы в министерстве финансов, будет в полной мере использоваться и в дальнейшем, в том числе для выстраивания эффективной бюджетной системы, отвечающей новым вызовам и требованиям", – заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что Нестеренко планирует продолжить работу над проектами в финансовой сфере.

Татьяна Нестеренко работала в министерстве финансов более 20 лет. С 2012 года она занимала пост первого заместителя министра. Вклад специалиста в укрепление финансовой системы страны также отметил глава кабмина Михаил Мишустин.

В марте 2021 года министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в случае наложения санкций на госдолг Россия профинансирует все текущие расходы. Он подчеркнул, что при необходимости будет идти диалог с Центробанком.

