РФ профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в случае наложения санкций на госдолг Россия профинансирует все текущие расходы. Об этом он рассказал на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Мы найдем ответ, если такие решения о введении санкций будут приняты. Мы найдем решение, как действовать в этой ситуации, для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", – отметил он.

Силуанов предположил, что о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам можно будет договориться с ЦБ.

Введение новых санкций на операции с российским государственным долгом допустил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Петр Казакевич. Но он также отметил, что такое развитие событий маловероятно.

Ранее американский телеканал CNN сообщил о возможной реализации нового пакета санкций США против России. По данным источника, неназванные ограничения могут вступить в силу на предстоящей неделе.