Рапота рассказал, когда может покинуть пост госсекретаря Союзного государства

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Государственный секретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Григорий Рапота рассказал, что может уйти со своего поста, вероятно, в течение предстоящей недели. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого Рапота сказал, что планирует закончить работу на посту госсекретаря Союзного государства из-за истечения срока полномочий. "Я думаю, в течение предстоящей недели уже как-то этот вопрос решится", – заявил он. Он не уточнил, когда будет покидать пост, так как сейчас продолжается процесс оформления.
Кроме того, Рапота не озвучил имя своего преемника. По его словам, представить нового человека на данной должности надо людям, которые отвечают за это. На пост государственного секретаря Союзного государства Юрий Рапота был назначен в ноябре 2011 года.
Ранее Петр Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Его должность временно займет олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.
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