Премьер Грузии Георгий Гахария объявил о своей отставке

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о своем решении покинуть пост. Об этом сообщает RT.

Гахария сделал заявление на специальном брифинге. Отставка произошла на фоне политического кризиса в стране. Георгий Заурович Гахария был главой правительства Грузии с сентября 2019 года.

С ноября 2017 года по сентябрь 2019 года он занимал пост министра внутренних дел Грузии.

В декабре правительство Грузии ушло в отставку. Это произошло в связи с началом работы нового парламента.