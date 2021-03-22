В МИД РФ заявили, что США не поддержали предложение Путина о разговоре с Байденом

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В министерстве иностранных дел России заявили, что США упустили возможность найти выход из тупика в отношениях с РФ после отказа от открытой видеоконференции. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипведомства.

"Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США", – отметили в МИД.

Ранее президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену провести диалог в онлайн-формате для урегулирования некоторых вопросов и обсуждения двусторонних проблем. Президент РФ напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от американского коллеги.

Однако 22 марта американская сторона оказалась не готова к дискуссии двух лидеров.