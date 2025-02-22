Медведев посоветовал США внимательнее осматривать туалеты после приезда Зеленского

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал США внимательнее осматривать туалеты после приезда украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как отметил политик, Вашингтону, принимая у себя Зеленского, необходимо тщательнее проверять помещения на наличие запрещенных веществ.

"Принимая это существо в Белом доме, потом надо внимательно осматривать туалеты и иные укромные уголки", – подчеркнул Медведев.

Он добавил, что точно так же себя ведут и другие украинские релоканты.

Ранее сам глава Белого дома Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Американский лидер призвал президента Украины к оперативным действиям.

В противном случае, по мнению главы США, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала. Единственное, что, по мнению Трампа, Зеленский умеет делать – "играть на нотах" экс-президента США Джо Байдена.

Более того, лидер США раскритиковал Зеленского. Американский лидер указал, что президент Украины мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах".

