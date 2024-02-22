В Германии пригрозили судьбой наполеоновской Франции в случае соперничества с РФ

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Страны, которые пытаются соперничать с РФ, должны быть готовы к судьбе наполеоновской Франции, заявил депутат парламента Германии Матиас Моосдорф в рамках заседания, на котором рассматривался вопрос о поставках ракет Taurus Украине. Об этом сообщает газета "Известия".

"Каждый, кто решит тягаться с Россией, закончит либо как Наполеон в 1812 году, либо еще хуже – как в 1945 году. Я хотел бы напомнить вам об этом, особенно в связи с вашим намерением поставлять ракеты Taurus", – подчеркнул он.

Политик напомнил о необходимости следовать условиям Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. В документе говорится, что "с немецкой земли будет исходить только мир", отметил Моосдорф. По мнению парламентария, канцлеру страны Олафу Шольцу следует договориться о встрече с Владимиром Путиным.

В четверг, 22 февраля, бундестаг выступил против резолюции о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus. Депутат парламента ФРГ Клаус Эрнст подчеркнул, что передача боевых комплексов только усугубила бы конфликт на Украине.

До этого аналогичный вопрос бундестаг рассматривал в середине января. Тогда против поставок ракет проголосовали 485 депутатов, за резолюцию высказались 178 парламентариев, еще трое воздержались.



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