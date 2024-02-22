В Госдепе США заявили, что видят будущее Украины в НАТО

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Вашингтон видит будущее Украины в Североатлантическом альянсе. С таким заявлением выступила исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по делам Европы Йюри Ким.

"Президент (США. – Прим. ред.) Джо Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО", – приводит РИА Новости ее слова.

Ким подчеркнула, что США прикладывают все усилия, чтобы вступление страны в НАТО состоялось как можно скорее.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса. Он сделал акцент на том, что "двери всегда открыты".

Однако лидер оппозиционной немецкой партии Сара Вагенкнехт рекомендовала Украине отказаться от вступления в НАТО. По ее мнению, Киев должен пойти на уступки, чтобы возобновить мирные переговоры с Москвой.



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