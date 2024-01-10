Зеленский потребовал от НАТО конкретики

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Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Североатлантического альянса конкретики в вопросе вступления страны в НАТО. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, трансляцию вел телеканал LRT.

Говоря о политических решениях, глава Украины подчеркнул, что "хочется получить хотя бы один конкретный шаг навстречу".

Ранее сообщалось, что 10 января пройдет совет Альянса по Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг отмечал, что заседание проведут на уровне постпредов.

В ноябре прошлого года Зеленский выразил сомнения, что Украина станет членом НАТО. Приоритетным направлением украинский лидер назвал укрепление национальной безопасности.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины