Генсек НАТО созывает 10 января Совет альянса по Украине

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Совет Североатлантического альянса по Украине пройдет 10 января. Об этом сообщила пресс-служба НАТО со ссылкой на заявление генсека организации Йенса Столтенберга, который заявил о необходимости проведения заседания по просьбе киевских властей.

Он уточнил, что заседание пройдет на уровне постпредов. Возможной темой, для которой созвали Совет НАТО, может стать недавняя атака беспилотников и ракетный обстрел по украинской территории.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание. По его словам, что одной из задач СВО является ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с регионами РФ. Поэтому он заявил, что чем больше подобных угроз будет создаваться, тем жестче будет действовать Россия.



Союзники по НАТО обсудили новую партию военной помощи Киеву