Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января, 12:03

Политика

Генсек НАТО созывает 10 января Совет альянса по Украине

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Совет Североатлантического альянса по Украине пройдет 10 января. Об этом сообщила пресс-служба НАТО со ссылкой на заявление генсека организации Йенса Столтенберга, который заявил о необходимости проведения заседания по просьбе киевских властей.

Он уточнил, что заседание пройдет на уровне постпредов. Возможной темой, для которой созвали Совет НАТО, может стать недавняя атака беспилотников и ракетный обстрел по украинской территории.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание. По его словам, что одной из задач СВО является ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с регионами РФ. Поэтому он заявил, что чем больше подобных угроз будет создаваться, тем жестче будет действовать Россия.

Союзники по НАТО обсудили новую партию военной помощи Киеву

Читайте также

политикапроисшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика