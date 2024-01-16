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Для возобновления мирных переговоров с Россией Украина должна пойти на уступки, а именно отказаться от своих территорий и не вступать в НАТО. Об этом в эфире телеканала Tagesschau заявила лидер оппозиционной немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт.

Как утверждает политик, на данный момент Украина находится в худших позициях по части переговоров, нежели в ситуации, которая была два года назад. В связи с этим Вагенкнехт высказала мнение, что Киев будет вынужден пойти на уступки и пожертвовать свои территории, которые уже контролируют Вооруженные силы России.

Также лидер оппозиционной партии считает, что поставки вооружения не помогли Украине улучшить ситуацию с переговорами, а, наоборот, ухудшили ее.

Ранее киевский политолог Дмитрий Корнейчук сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет признать необходимость перемирия с Россией, но пока не может этого сделать. По его мнению, сигналы о необходимости начать мирные переговоры исходят также и от главкома ВСУ Валерия Залужного, и от главы ГУР МО Кирилла Буданова.

До этого Владимир Путин отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной для урегулирования конфликта, напомнив, что именно киевская сторона публично заявила о выходе из переговорного процесса.



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