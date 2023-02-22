Слова Зеленского о планах захватить Крым привели к расколу внутри США – СМИ

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Мнение американцев в отношении заявлений украинского лидера Владимира Зеленского о стремлении захватить Крым разделилось. Об этом сообщает Newsweek.

"Пока одни подчеркивают важность полуострова, другие, например, представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, говорят, что настаивать на возвращении Крыма Киеву было бы полным безумием", – отметила автор публикации Элли Кук.

Некоторые в США считают, что попытки ВСУ захватить полуостров только усугубят существующий конфликт, добавила журналист. Поддержка Киева в подобных заявлениях не увязывается с интересами Вашингтона, резюмировала Кук.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат поддерживать Украину. По ее мнению, у Киева "есть право захватить назад" Крым.

После этого Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов, куда вошли 59 БМП Bradley, 90 бронемашин Stryker, 590 противотанковых ракет, более 100 тысяч артиллерийских снарядов и более 3 миллионов патронов.



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