Страны ЕС не смогли согласовать 10-й пакет антироссийских санкций

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Послы стран Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, на повестке остается ряд нерешенных вопросов. Очередное обсуждение ограничительных мер в отношении России запланировано на 23 февраля.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что очередной пакет санкций против РФ вступит в силу к 24 февраля. По его утверждению, к этому сроку все противоречия будут преодолены.

Ожидается, что в новый санкционный пакет войдут торговые ограничения объемом в 11 миллиардов евро. Кроме того, он может затронуть около 130 юридических и физических лиц лиц из РФ, а также четыре российских банка, в том числе Альфа-Банк.



ЕС может включить в пакет антироссийских санкций два банка и две страховые компании

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