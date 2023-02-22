Захарова обвинила Норвегию в обострении ситуации на Украине

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Норвегия становится участником конфликта на Украине и способствует обострению ситуации. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Норвежский парламент достиг согласия по вопросу многолетней программы по поддержке Украины на сумму 75 миллиардов крон.

По словам Захаровой, Норвегия с начала спецоперации стала лидером по предоставлению Киеву оружия.

"Сегодня Норвегия способствует обострению военно-политической обстановки на Украине, в Европе и в мире. Это приведет к новым жертвам среди мирного населения. И, по сути, Норвегия превращается в сторону конфликта", – передает РИА Новости слова представителя ведомства.

Также Захарова заявила, что мир на Украине предполагает политическую волю Запада и Киева, однако Россия ее пока не видит.

Ранее научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен рассказала, что решение Норвегии поставить Украине артиллерийские системы обусловлено не волей правительства королевства, а нажимом американского руководства.

Она усомнилась в утверждении, что у Осло нет другого выбора, кроме как наращивать военную помощь Киеву.

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