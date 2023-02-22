Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Le Figaro объяснило адаптацию россиян к санкциям находчивостью. Об этом сообщает издание "ИноСМИ".

Издание отмечает, что репортер газеты Le Figaro Ален Барлюэ посетил Крым и Санкт-Петербург, чтобы оценить в действии введенные Западом санкции в отношении России.

"Российское производство и новые поставщики из стран Азии не дают западным санкциям вызвать в России дефицит продуктов потребления и комплектующих для промышленности", – отмечается в сообщении.

По словам Барлюэ, некоторые товары в России придется поискать. Он привел пример того, что в аптеках есть проблемы с йодом. Кроме того, есть сложности с выбором цвета автомобилей. Так, россияне могут купить Lada Niva Travel только в зеленом цвете и Lada Granta – в черном.

Журналист добавил, что россиянам помогает обходить санкции Евросоюза и США находчивость. Например, компания предпринимателя из Крыма Сергея Кулика готовит устрицы и мидии для московских ресторанов.

По данным репортера, предприниматель закупает в данный момент оборудование через Турцию и Тунис.

"А прежде импортировавшиеся из Италии "плавающие колонии" для моллюсков в настоящее время делаются в Санкт-Петербурге. В результате дефицита пока нет", – отметил журналист.

Барлюэ добавил, что российский малый бизнес продолжает свою деятельность, несмотря на ограничения. Фирмы предпринимателей выдерживают санкции, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил продление санкций против России до 24 февраля 2024 года. Решение вступает в силу на следующий день после его публикации в издании.

В санкционный список Евросоюза на данный момент входят 1 386 физических лиц и 171 компания.



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