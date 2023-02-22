Госсекретарь МИД Венгрии назвал провокатором обматерившего Орбана словацкого министра

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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал провокатором исполняющего обязанности министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, который позволил себе обматерить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает издание PestiSracok.

Качер ранее обругал матом Виктора Орбана на русском языке за то, что Венгрия держится в стороне от конфликта на Украине, в то время как Евросоюз един в поддержке Киева.

Менцер заявил, что слова Качера являются провокацией и отметил, что к нему следует "относиться соответственно".

"Мы не поддадимся на провокацию", – заявил он.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз может дойти до того, что решит отправить миротворческие силы на украинскую территорию. Он сказал, что Европа находится в опасном положении и "балансирует на грани войны".

До этого Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместным фото лидеров Евросоюза. Он также высказывал сомнения в том, что Украина сможет остаться суверенным государством.

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