Захарова оценила заявление Борреля о санкциях против России

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза о санкциях против России после признания Донецкой и Луганской республик. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Ранее Жозеп Боррель в своем аккаунте в Twitter сообщил, что санкции против России больше не позволят членам Госдумы проводить вечеринки в Сен-Тропе и ездить на шопинг в Милан.
В ответе Захарова обратила внимание, что война в Донбассе унесла жизни свыше 13 тысяч человек. При этом Боррель ни разу не писал сообщений с поддержкой населению региона или призывом остановить националистическое движение на Украине.
"Теперь мы поняли, почему: шопинг и вечеринки – то, что волнует по-настоящему", – подчеркнула Захарова.
Российский дипломат выразила мнение, что такое поведение западных стран равносильно потере человеческого облика.
"А это нормально, когда еврочиновник радуется из-за того, что бизнес стран–членов ЕС понесет убытки?" – добавила Захарова.
Ранее государства Евросоюза внесли в черный список 27 физических и юридических лиц, в частности банки и организации, которые финансируют российские операции в Донбассе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что под эти меры подпал 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие решения признать ДНР и ЛНР.
После подписания Владимиром Путиным указов о признание республик, а также о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками о планах ввести санкции против России заявили также Канада, США и Великобритания.
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