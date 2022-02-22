Посольство РФ в Лондоне заявило о нелегитимности новых санкций Великобритании

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Новые антироссийские санкции Великобритании являются нелегитимными с точки зрения норм международного права, заявили в посольстве РФ в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с признанием Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик МИД Великобритании заявил решительный протест, а правительство Великобритании объявило о введении нелегитимных с точки зрения международного права санкций", – сказал представитель дипмиссии.

Он отметил, что в посольстве не питают иллюзий относительно направленности усилий британской дипломатии, поскольку она не заинтересована в урегулировании конфликта в Донбассе. По словам дипломата, Лондон стремится набрать политические очки за счет искусственного нагнетания напряженности.

"Для нас также не секрет, что британские санкции против нашей страны были бы введены в любом случае. И это понятно, когда знакомишься с требованиями Форин-офиса вывести российские войска из Луганской и Донецкой республик, тогда как хорошо известно, что они туда не вводились", – добавили в посольстве.

Ранее власти Великобритании ввели санкции в отношении пяти российских банков и трех физических лиц. Ограничения затронули бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Также санкции вводятся против банка "Россия", Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, Генбанка и Черноморского банка развития.

Также министерство иностранных дел Великобритании выразило протест послу РФ в Лондоне Андрею Келину в связи с нарушением международного права в ситуации вокруг Украины. Власти Британии обратились к России с требованием немедленно вывести свои войска с территории Украины.

21 февраля Путин объявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.

