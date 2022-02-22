МИД Британии выразил протест российскому послу из-за ситуации вокруг Украины

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МИД Великобритании выразил протест российскому послу Андрею Келину за нарушение международного права в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.
"Великобритания повторяет, что ее приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины непоколебима, и настаивает на том, что Россия должна немедленно вывести свои войска", – говорится в сообщении.
В МИД Британии подчеркнули, что если РФ не выведет войска, то против нее будут введены санкции.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого глава государства в Кремле подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
В своем обращении к россиянам Путин отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, и возложил ответственность за дальнейшее кровопролитие на Киев.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса фактически означает ее выход из Минских соглашений. Он также обвинил Москву в нарушении территориальной целостности его страны.
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