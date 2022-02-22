Посла РФ в Лондоне вызвали в британский МИД

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Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в министерство иностранных дел Великобритании в связи с текущей ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.
"Посол был приглашен в форин-офис для обсуждения ситуации вокруг Украины и уже вернулся", – сказали в дипмиссии.
В канцелярии премьер-министра Великобритании подтвердили, что Келин был приглашен в МИД.
"Я поручила <...> вызвать российского посла для объяснения нарушения Россией международного права и пренебрежения суверенитетом Украины", – написала руководитель канцелярии Лиз Трасс в Twitter.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России жесткими санкциями из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, дополнительные меры могут последовать в случае полномасштабного вторжения России на Украину. Джонсон выразил мнение, что Владимир Путин настроен на силовой захват территорий.
Накануне Путин объявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.
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