Посла РФ в Лондоне вызвали в британский МИД

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Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в министерство иностранных дел Великобритании в связи с текущей ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

"Посол был приглашен в форин-офис для обсуждения ситуации вокруг Украины и уже вернулся", – сказали в дипмиссии.

В канцелярии премьер-министра Великобритании подтвердили, что Келин был приглашен в МИД.

"Я поручила <...> вызвать российского посла для объяснения нарушения Россией международного права и пренебрежения суверенитетом Украины", – написала руководитель канцелярии Лиз Трасс в Twitter.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России жесткими санкциями из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, дополнительные меры могут последовать в случае полномасштабного вторжения России на Украину. Джонсон выразил мнение, что Владимир Путин настроен на силовой захват территорий.

Накануне Путин объявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.