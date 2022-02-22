В ГД заявили, что ДНР и ЛНР признают в границах 2014 года

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Независимость ДНР и ЛНР будет признана в границах, принятых на референдуме в 2014 году, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Сейчас ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту территорию тоже", – цитирует Калашникова ТАСС.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. Он заявил, что последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Украина никому ничего не отдаст.

