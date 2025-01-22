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Слова президента Украины Владимира Зеленского якобы об ультиматуме России на Стамбульских переговорах являются лживым бредом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Зеленский заявил, что на Стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на председатель совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Депутат ГД назвал поведение украинского лидера игрой на публику и манипуляциями.

"Все его заявления на Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина – лживый бред, по сути, и игра на публику по форме", – сказал Слуцкий, отметив, что договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией.

Он также добавил, что "просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову".

Ранее СМИ писали, что все больше украинцев сомневаются в победе Киева в конфликте с Москвой. "Патриотическое рвение" ослабевает из-за роста потерь и ранений среди военных, также усиливаются пессимистические мысли о будущем, утверждали журналисты.

Между тем власти РФ неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Путин отмечал, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.