ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

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Серия взрывов произошла в Киеве на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко объяснил звуки взрывов работой систем ПВО. Какие-либо подробности он не привел.

Помимо Киева, множественные взрывы также раздались в Сумах, Одессе и Николаеве. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины, включая Киевскую, Николаевскую, Харьковскую и прочие области.

Власти Днепропетровской области ранее сообщили о повреждении объекта инфраструктуры после нескольких взрывов в Днепре на востоке Украины. По их данным, был частично разрушен склад.

Несколько дней назад ВС РФ в ответ на украинские обстрелы американскими ракетами ATACMS атаковали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар был нанесен по конструкторскому бюро "Луч", которое производит управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и реактивные снаряды к системе залпового огня "Ольха".