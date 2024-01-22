МИД Казахстана запретил Тине Канделаки въезд в страну

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Директору телеканала ТНТ Тине Канделаки ограничат въезд в Казахстан. Об этом заявило агентство КазТАГ со ссылкой на заявление представителя МИД республики Айбека Смадиярова.

По его словам, если телеведущая все-таки запланирует поездку в Казахстан, несмотря на то что сейчас она не собирается этого делать, то на границе ее не пустят на территорию республики.

"Не требуйте от нас списка, кому запрещен въезд. Государство такого не простит никогда", – предупредил он.

В январе Канделаки разместила в своем телеграм-канале пост о вытеснении русского языка в Казахстане на государственном уровне, проиллюстрировав свои слова предложением Минтранса Казахстана об изменении названий на некоторых железнодорожных станциях с русского на казахский язык. Также телеведущая в публикации указала, что такие действия властей осуществляются под предлогом поддержки сохранения истории.

Данный пост спровоцировал негативную реакцию со стороны нескольких парламентариев Казахстана. Так, депутат Максат Толыкбай указал на то, что на данный момент более 70% населения республики составляют этнические казахи, поэтому их язык позволяет объединять многих жителей страны.

Ранее Канделаки высказалась насчет ограничений, введенных США против Первого канала, "России 1" и НТВ, из-за которых телеканалам запрещено поставлять оборудование и размещать американским компаниям на них рекламу. Она заявила, что каждые новые санкции еще бессмысленнее, чем предыдущие.



Тине Канделаки предъявили обвинение – Генпрокуратура Украины