В МИД Казахстана заявили о наличии списка иностранцев, негативно высказывающихся о стране

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МИД Казахстана ведет список иностранцев, которые негативно высказываются о стране. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

"Естественно, мы этот список ведем, но это рабочий список. Мы его разглашать не будем. Просто так все высказывания не остаются (незамеченными. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

При этом число человек, которых уже включили в перечень, Смадияров не назвал. Однако он пояснил, что для таких граждан въезд в Казахстан закрывается.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев отверг слова некоторых политиков, которые обвинили его в заигрывании с Западом и прекращении сотрудничества с Россией. Он заявил, что страна не является "анти-Россией" и продолжает поддерживать сотрудничество с ней в разных сферах.

