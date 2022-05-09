Канделаки прокомментировала санкции США против российских телеканалов

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Российская телеведущая Тина Канделаки высказалась насчет ограничений против Первого канала, "России 1" и НТВ. Она заявила, что каждые новые санкции еще бессмысленнее, чем предыдущие.

"Руководители этих каналов не то, чтобы в Америку планировали лететь на каникулы", – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Ранее Соединенные Штаты приняли решение о введении новых санкций против России. Согласно документу, санкции вводятся в отношении Первого канала, "России-1", НТВ. Попавшим под санкции телеканалам запрещено поставлять оборудование и размещать американским компаниям на них рекламу.

Кроме того, еще 2,6 тысячам должностных лиц из РФ и Белоруссии запрещено пересекать американскую границу. Штаты также вводят политику ограничения выдачи въездных виз российским военнослужащим.

