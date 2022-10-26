Маргарита Симоньян сообщила, что ей запретили въезд в Армению

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что власти Армении запретили ей въезд в страну.

Такие же ограничения, по ее словам, были введены для первого зампреда Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд <...>. Мне, кстати, тоже", – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

В конце октября Затулин сообщал, что получил на электронную почту письмо, в котором говорилось, что его приезд в Армению власти этой республики будут считать нежелательным.

В Ереване заявили, что поводом для такого решения стали высказывания российского парламентария по поводу Армении. Затулин, в свою очередь, назвал такой шаг властей Армении оскорбительным и внезапным.

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