Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия ввела запрет на въезд в страну для глав МИД и Минобороны Черногории. Это следует из заявления МИД России.

"Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить persona non grata дипломатов посольства России в Подгорице", – сообщили в российском ведомстве.

Накануне МИД Черногории объявил шестерых российских дипломатов персонами non grata. В связи с этим сотрудники дипмиссии РФ должны оперативно покинуть страну.

Из-за подобного решения черногорских властей на неопределенный срок была остановлена работа консульского отдела посольства России в Черногории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что причастность к подобному решению могли иметь страны Запада. По словам дипломата, ничем иным невозможно объяснить переход Черногории от дружественного отношения к России к состоянию "форпоста наступления" на страну.

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