Лидер ХАМАС озвучил цель своего визита в Москву

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Лидер ХАМАС доктор Сума Абу Марзук приезжал в Москву, чтобы обсудить с российским руководством палестино-израильский конфликт, обменяться мнениями о дальнейших решениях и развитии ситуации в регионе. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, у России есть контакты со всеми силами Палестины, поэтому обсуждалось перемирие с ФАТХ (палестинская военизированная организация и политическая партия. – Прим. ред.) и другими. Также были разговоры об освобождении пленных, которые сейчас находятся у ХАМАС, с двойным гражданством – израильским и российским, указал он.

Кроме того, Абу Марзук добавил, что РФ является самой большой страной в мире и играет важную роль в международной политике. Особенно это нужно сейчас, когда после 7 октября 2023 года влияние США в регионе снизилось, добавил он. По его мнению, Россия может повлиять на политику Ближнего Востока, особенно в рамках БРИКС, куда, кроме РФ, Бразилии, Китая, ЮАР и Индии, вошли Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"ХАМАС хочет, чтобы Россия противостояла США в вопросе относительно Палестины и Ближнего Востока. Мы доверяем России так же, как Израиль доверяет США", – отметил лидер группировки.

Также он рассказал о союзниках сектора Газа в палестино-израильском конфликте. По его словам, у региона есть отношения с различными государствами. Хоть Соединенные Штаты и оказывают на их решения большое влияние, но поддерживать связь еще удается, подчеркнул Абу Марзук. Он считает настоящим союзником Палестины исламский мир и его народы. Лидер ХАМАС уточнил, что в европейских странах и Штатах люди выходят на митинги в поддержку палестинцев.

Ранее в МИД РФ заявили, что палестино-израильский конфликт рискует стать кризисом регионального масштаба, затронув Ливан, Сирию, Ирак и страны Красного моря. В ведомстве указали на то, что Совбез ООН "до сих пор не может выполнить" свой мандат, поскольку США противодействуют прекращению боевых действий в зоне эскалации. По информации дипломатов, из-за Соединенных Штатов обе принятые резолюции Совбеза не содержат требования о "немедленном и повсеместном" прекращении огня.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств