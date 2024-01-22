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Украинская сторона не должна "стесняться" агрессии против РФ, даже если она предполагает уничтожение российского населения. С таким заявлением выступил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью украинским СМИ.

По мнению бывшего военнослужащего, агрессию может подавить только еще большая агрессия.

В качестве примера он привел "истребление половины населения" Третьего рейха и сброс Соединенными Штатами атомных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки.

Владимир Путин назвал варварскими удары украинских войск по мирным жителям России из систем залпового огня. Как отметил глава государства, такие удары не носят военного смысла, однако Киев пытается показать своим спонсорам якобы способность отвечать на действия РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ наносит удары только по военным объектам на Украине, в отличие от Киева, который обстреливает мирных граждан в Белгороде и Донецке. По его словам, в данном конфликте нельзя терять человечность, необходимо оставаться людьми.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку