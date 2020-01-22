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Москва 24

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Политика

22 января, 15:28

Коллега Кравцова оценила его назначение на должность министра

политика

Фото: Москва 24

Исполняющая обязанности директора Института управления образованием РАО Алла Кузнецова оценила назначение Сергея Кравцова на должность главы Минпросвещения.

Она рассказала, что за время работы с Кравцовым она успела заметить в нем способность стратегически мыслить и грамотно выстраивать работу. Кузнецова подчеркнула, что он хорошо разбирается в психологии управления и в общении с людьми.

"Это качество эффективного менеджера. Благодаря аналитике и мощному мониторингу качества образования, которые особенно распространились при Сергее Сергеевиче за время его работы в Рособрнадзоре, мы могли отследить уровень подготовки каждого учителя", – цитирует RT слова Кузнецовой.

21 января стал известен состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Должность министра культуры в обновленном правительстве займет Ольга Любимова. Министерство труда и соцзащиты возглавил Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.

Кто вошел в новый кабинет министров

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