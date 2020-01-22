Матвиенко предложила расширить действие запрета на двойное гражданство

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить перечень лиц, которым запрещено иметь двойное гражданство или вид на жительство за границей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, проблема получения зарубежного гражданства назрела достаточно давно. "Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами", – указала спикер.

Она добавила, что подобные ситуации требуют особого внимания государства, особенно на фоне непростой международной обстановки. Матвиенко призвала комитет по международным делам внимательно и взвешенно проработать этот вопрос.

"Мы говорим не об "охоте на ведьм", а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении самых маленьких лазеек для вмешательства во внутренние дела страны", – заключила она.

Ранее Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Речь идет о главах субъектов федерации, членах Совета Федерации, депутатах Госдумы, федеральных министрах, председателе правительства и его заместителях.

