Отказавшиеся от иностранного гражданства россияне получат право работать на госслужбе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отказавшимся от статуса резидентов или граждан иностранных государств россиянам могут вернуть право избираться в органы государственной власти и местного самоуправления, а также поступать на военную и правоохранительную службу. Проект поправок в закон "О гражданстве Российской Федерации" подготовил коллектив депутатов Госдумы.

По словам авторов документа, сейчас отсутствует система уведомления госорганов о выходе лица из иностранного гражданства, из-за этого права людей ущемляют. Нет общего порядка, который позволил бы гражданам уведомить власти о своем решении, сообщил депутат Руслан Бальбек.

"Этот законопроект предусматривает подробный, можно даже сказать, пошаговый порядок оснований, составления и направления такого уведомления в соответствующие органы", – цитирует парламентария RT.

Если документ примут, то человеку будет достаточно предоставить потенциальному работодателю документ, подтверждающий выход из гражданства другой страны.

Всех граждан Украины, получивших российское гражданство до 2014 года, могут признать лицами без двойного гражданства. Для этого также нужно будет подать документы в уполномоченные органы Украины заявления о прекращении гражданства.

Бальбек пояснил, что речь идет о людях, которые уже подали заявления, но документы не рассматривают. "Такие граждане России в связи с наличием гражданства иностранного государства Украины также не могут полностью реализовать свои права граждан России", – отметил он.

Парламентарий также напомнил, что все крымчане получили российское гражданство автоматически. Они обладают полным набором прав, хотя уполномоченные органы Украины не принимали решения о прекращении их гражданства.