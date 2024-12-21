Сенат США принял законопроект о продлении финансирования правительства

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Верхняя палата конгресса США с опозданием поддержала законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив формальный шатдаун. Об этом сообщает телеканал C-Span.

"Отсчет шатдауна начался с полуночи по времени Вашингтона (08:00 по мск), однако приостановка работы федеральных органов власти остается формальной, так как у правительства сейчас выходные дни", – говорится в сообщении.

Члены палаты представителей США ранее достигли сделки о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства.

Избранный президент США Дональд Трамп также предлагал включить в соглашение отказ от установления предела госзаимствований до конца января 2027 года. Однако позже данную инициативу отвергли.

Между тем Белый дом обвинил Трампа в том, что тот якобы отдал приказ своим однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США. По словам чиновников, такими действиями Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс подрывают работу общин, восстанавливающихся после стихийных бедствий, фермеров и владельцев ранчо, а также общественных медицинских центров.

