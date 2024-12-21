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21 декабря, 05:11

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РИА Новости: взрывы прогремели в нескольких городах Украины

Взрывы раздались ночью в нескольких городах Украины – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Несколько взрывов произошло в ряде городов Украины в ночь на 21 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Так, звуки взрывов прозвучали в Полтаве, Харькове, а также в Винницкой области Украины. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях страны.

Накануне Вооруженные силы России в ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Удар был нанесен по конструкторскому бюро "Луч", которое занимается разработкой и выпуском комплекса "Нептун" и крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". Все снаряды достигли своих целей.

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