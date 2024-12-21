Палата представителей США одобрила продление финансирования правительства

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Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о временном продлении финансирования правительства. Трансляция голосования велась на телеканале C-Span.

Документ поддержали 366 членов нижней палаты конгресса, 34 высказались против. Голосование проходило за несколько часов до наступления вероятного шатдауна правительства.

Итоговая версия проекта предполагает временное продолжение финансирования работы властей, однако не включает пункты о повышении потолка госдолга.

Теперь документ должен быть одобрен сенатом США, в случае чего он затем отправится на подпись действующему президенту страны Джо Байдену.

Члены палаты представителей США ранее достигли сделки о временном бюджете, чтобы предотвратить приостановку финансирования правительства.

Избранный президент США Дональд Трамп также предлагал включить в соглашение отказ от установления предела госзаимствований до конца января 2027 года. Однако позже данную инициативу отвергли.